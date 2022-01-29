2022/01/29 | 11:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TI9GY77XZUQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انعكاس قراراتك على حياتك في الحاضر والمستقبل - يا هلا بالضيف مطور أداء شخصي د. زياد سليم الحسني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انعكاس قراراتك على حياتك في الحاضر والمستقبل - يا هلا بالضيف مطور أداء شخصي د. زياد سليم الحسني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).