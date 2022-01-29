الصحة تعلن وصول الموجة الرابعة لكورونا الى الذروة

2022/01/29 | 11:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من الأزمة.

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