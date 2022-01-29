الدولار يشهد استقراراً في الأسواق المحلية بعموم العراق

شهدت أسعار الدولار، اليوم السبت، استقراراً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات.
وقال مراسل (بغداد اليوم) ان أسعار الصرف شهدت استقراراً لليوم الثاني على التوالي بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات، حيث كانت الأسعار كالتالي:
بغداد
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
الشمال
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
الجنوب
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
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