الخطوط الجوية العراقية : رحلاتنا من والى مطار بغداد مستمرة

2022/01/29 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية،ان رحلاتها المباشرة من والى مطار بغداد الدولي مستمرة .واوضحت ، حسب بيان لوزارة النقل :" ان القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة ، ادى الى تضرر احدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".واضافت :" نطمئن المسافرين الكرام ان رحلاتنا المباشرة مستمرة"./ انتهى8

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