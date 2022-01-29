2022/01/29 | 11:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد القاضي السابق والخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، ان من شروط المرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية أن يكون حسن السيرة والسلوك.وقال التميمي لوكالة “ايرث نيوز”، ان “المرشح لرئاسة الجمهورية يجب ان تكون لديه سيرة حسنة وبعيدا عن اي خلل أو شائبة قد تؤثر سلبا عليه، وأن يكون من ابوين عراقيين […]

ظهرت المقالة اليوم دراسة سيرة المرشحين لها..



قانوني: المرشح للرئاسة يجب أن لا يكون ذو تاريخ مشوب أولاً على ايرث نيوز.

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