مقتل طفلين وإصابة ثالث إثر إنفجار جسم غريب جنوبي بغداد

2022/01/29 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل طفلين واصابة اخر إثر انفجار جسم غريب داخل اثناء عبثهم بالنفايات.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طفلة وطفل قتلوا وأصيب آخر، اثناء عبثهم بالنفايات وجلب جسم غريب داخل (علاكة) أنفجر عليهم بعد احراقه ضمن حي العسكري في قضاء المحمودية جنوبي بغداد".يشار الى ان الاطفال يعملون بجمع الحاجات القديمة (العتيك).

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