الجيش السوري يعترض عربات عسكرية أميركية حاولت الدخول للحسكة

2022/01/29 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… منعت وحدات من الجيش السوري، عربات عسكرية للقوات الاميركية من الدخول إلى مركز مدينة الحسكة.وذكرت وكالة “سانا”، أن عربتين عسكريتين تابعتين لقوات الاحتلال الأمريكي حاولتا الدخول إلى مركز مدينة الحسكة بجانب صيدلية النجمة وسط شارع فلسطين فقام عناصر حاجز الجيش في المكان بمنعهما وأجبروهما على التراجع ومغادرة المنطقة.وتكررت حالات منع وطرد الأرتال […]

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