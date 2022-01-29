ضبط تزوير وتلاعب لـ 9 حاويات في ميناء أم قصر الأوسط

2022/01/29 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط تزوير وتلاعب بتفاصيل فاتورة معاملة جمركية منجزه خاصة لـ 9 حاويات في ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكنت من ضبط معاملة جمركية منجزة في سيطرة البحث والتحري خارج الحرم …

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