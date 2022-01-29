هل تؤثر أعراض أوميكرون بشكل مختلف بين الرجال والنساء؟

2022/01/29 | 11:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة حديثة أن أحد أعراض متحور أوميكرون الرئيسية تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف.ووفق ما ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، فإن التعب يعد من الأعراض البارزة لمختلف متحورات فيروس كورونا المستجد، مضيفة “لكن الأبحاث الجديدة أظهرت أن هذا العرض يصيب النساء المصابات بأوميكرون بشكل أكبر”.وأجرت شركة “Web MD” الأميركية استطلاع رأي، […]

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