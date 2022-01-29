كاميرا منزل توثق لحظة اندلاع اشتباك مسلح بين مجرمين في الشارع

2022/01/29 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة فلوريسانت بولاية ميزوري الأمريكية رصدت كاميرا منزل رجل أمريكي يدعى مارك فيتزجيرالد، لحظة اندلاع اشتباك مسلح بين مجرمين في الشارع صباحًا، والتقطت كاميرا المراقبة إطلاق النار المروع بين الرجال وسط حالة من الذعر خيمت على المنطقة، حيث اضطرت عائلة فيتزجيرالد للبقاء داخل منزلهم بينما استمر الرصاص في التطاير.

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