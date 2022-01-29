الصحة محذرة من مصابين غير ملتزمين: يعتقدون انها “نزلات برد”

2022/01/29 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت وزارة الصحة، اليوم السبت، من وجود مصابين بفيروس كورونا غير متزمين بالإجراءات الوقائية.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يزيد من نسب الاصابات، وخصوصا ان هناك مصابين غير ملتزمين ولا يفصحون عن اصابتهم لكن يدعون انها نزلات برد او انفلاونزا”.وأضافت […]

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