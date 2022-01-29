نائب يدعو إلى “ضربة عاجلة” لتدارك تكرار سيناريو الحسكة في العراق

2022/01/29 | 12:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… دعا النائب عن محافظة نينوى محما خليل، السبت، لتوجيه ضربة جوية عاجلة لعناصر داعش على الشريط الحدودي مع سوريا لتدارك تكرار سيناريو الحسكة في العراق.وقال خليل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الوضع خطير جدا ويتطلب جهدا استخباريا عاليا ومراقبة السجون وخاصة تلك القريبة من مراكز المدن، لاحتمالية قيام داعش الإرهابي بأحداث مشابهة لعملية الحسكة”.[…]

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