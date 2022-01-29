2022/01/29 | 12:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iRYA5Z8KoUE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أصحاب المولدات الأهلية في كربلاء يتوعدون باطفاء المولدات في حال لم يتم تجهيزهم بالوقود) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أصحاب المولدات الأهلية في كربلاء يتوعدون باطفاء المولدات في حال لم يتم تجهيزهم بالوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).