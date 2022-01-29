الإعمار تواصل تنفيذ مشروع مجاري حمدان في البصرة

2022/01/29 | 12:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتواصل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تنفيذ مشروع مجاري حمدان المرحلة الخامسة في محافظة البصرة.وذكر المركز الإعلامي في الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت، أن "المشروع يُسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي، عبر توفير منظومة متكاملة لتصريف المياه الثقيلة، وايصالها إلى وحدة المعالجة المركزية لتتم معالجتها وطرحها لتكون صالحة للسقي الزراعي".وتابع البيان أن "الأعمال الحالية تتضمن تنظيف أحواض الترسيب البالغة (8) أحواض لتهيئتها لأعمال الصب والتسليح، والمباشرة بفرش الطرق الداخلية لتسهيل حركة العمل، وتهيئة ساحات وأماكن لخزن المواد الاستيرادية".

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