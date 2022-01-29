“كورونا” يغيب سعيد وفرحان عن مباراة العراق ولبنان

2022/01/29 | 12:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت الفحوصات الطبية اللبنانية للمنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة اللاعب سامح سعيد والمدرب المساعد رزاق فرحان، بفيروس كورونا.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، ان “كشفَ الفحص الطبي الـPCR، الذي أُجري لوفد المنتخب الوطنيّ في العاصمة اللبنانية بيروت، عن ظهور نتائج فحصٍ ايجابيةٍ لكل من سامح […]

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