الإطاحة بخلية تجمع الاتاوات لداعش غربي نينوى

2022/01/29 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوىأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على خلية تَجمع الأتاوات لداعش الارهابي غربي نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى بعد استحصال الموافقات القانونية تمكنت من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على خلية مؤلفة من أربعة إرهابيين يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل عصابات داعش وعملياتهم الإرهابية".

وأضافت انه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً بعدما اعترفوا بتهديد وترهيب العديد من المواطنين وأخذ الاموال منهم بالقوة حيث تم احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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