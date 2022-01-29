مصرع طفلين إثر انفجار مخلف حربي في المحمودية

2022/01/29 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلافاد مصدر امني، اليوم السبت، بمصرع طفلين إثر انفجار مخلف حربي في المحمودية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "عبوة ناسفة (مخلف حربي) انفجرت اليوم في قضاء المحمودية".واضاف ان "الانفجار تسبب بمصرع طفلين".

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