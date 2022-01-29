انطلاق عملية امنية لتفتيش بساتين حوض نهر ديالى

2022/01/29 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اطلقت القوات الامنية عملية واسعة لتفتيش حوض نهر ديالى .وقال قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد حسن في بيان :" ان قوات امنية مشتركة شرعت بعملية استباقية لدهم وتفتيش بساتين قرى ( شروين ومنصورية الجبل والدواليب والشوهاني والصدور وتوكل وابو دهن والصخرية وسنسل ) شرق نهر ديالى ".واضاف :" ان العملية تهدف لمنع عصابات داعش من ايجاد ملاذات آمنة " ./انتهى

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