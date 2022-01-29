الحشد الشعبي يشرع بعملية امنية في جزيرة الثرثار

2022/01/29 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي الشروع بعملية امنية واسعة في جزيرة الثرثار بمحافظة الانبار.وذكرت الهيئة في بيان :" ان قوة من اللواء السابع شرعت بعملية نوعية من ثلاثة محاور لتفتيش مناطق جزيرة الثرثار"، مبينة :" انالعملية تهدف الى البحث عن مطلوبين في بعض القرى"./انتهى8

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