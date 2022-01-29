الأمن الوطني يطيح بخلية تجمع الأتاوات لداعش غربي نينوى

2022/01/29 | 12:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت، الإطاحة بخلية تجمع الأتاوات لداعش غربي محافظة نينوى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان “مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى تمكنت من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على خلية مؤلفة من أربعة إرهابيين يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل عصابات داعش وعملياتهم الإرهابية”.[…]

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