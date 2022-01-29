الإطاحة بخلية تَجمع الأتاوات لداعش غربي نينوى

2022/01/29 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على خلية تَجمع الأتاوات لداعش الارهابي غربي نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى تمكنت بعد استحصال الموافقات القانونية من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على خلية مؤلفة من أربعة إرهابيين يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل عصابات داعش وعملياتهم الإرهابية".

وأضافت انه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً بعدما اعترفوا بتهديد وترهيب العديد من المواطنين وأخذ الاموال منهم بالقوة واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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