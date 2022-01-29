تقرير عسكري أميركي يبدي مخاوفه من الانفتاح الصيني على العراق

2022/01/29 | 12:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية، بأن الصين افتتحت فصلا دراسيا لتدريس اللغة لـ 14 طالبا كرديا في جامعة صلاح الدين شمال العراق بأمر من القنصلية الصينية في مدينة أربيل الشمالية.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الفصل الدراسي جزء من تجربة مع جامعة صلاح الدين […]

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