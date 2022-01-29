‏مذكرة تفاهم ضمن إطار -مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير - مصطفى العبد الله الكفري

2022/01/29 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_العبد_الله_الكفري هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سورية12 يناير/كانون الثاني‏، 2022 ‏ ‏وقعت سورية والصين اليوم مذكرة تفاهم ضمن إطار "مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الواحد والعشرين" وذلك في مبنى هيئة التخطيط والتعاون الدولي.وقع المذكرة نيابةً عن حكومة الجمهورية العربية السورية الدكتور فادي سلطي الخليل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وعن حكومة جمهورية الصي ......





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