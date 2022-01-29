عمنا أحمد مصطفي أحد أبطال تاريخنا الوطني العظام .. - حمدى عبد العزيز

2022/01/29 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز كل مصافحة لعم احمد مصطفي منذ ان كنت شاباً كانت تمثل بالنسبة لي شرفاً وفخراً وسعادة ذاتية مابعدها سعادة ..



ذلك لكوني اعرف أنني أصافح عبقاً مهماً من تاريخ الحركة الوطنية المصرية ..



كان ذلك هو شعوري في ثمانينيات القرن الماضي عندما أراه واسرع متقدماً نحو مصافحته علي هامش اجتماعات اللجنة المركزية لحزب التجمع أو في مؤتمرات الكادر التي كانت تتم في الأسكندرية والبحيرة ذلك لأنه أحمد مصطفي الذي كا ......





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