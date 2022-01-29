2022/01/29 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب مرّ عام على تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مهام منصبه، وحينها اختلطت لدى الكثيرين مشاعر الفرح برحيل ترامب بالأمل بالتجديد.



وفي خطاب التنصيب، حدد بايدن أربع أزمات لا بد للولايات المتحدة ان تتغلب عليها: وباء كورونا، المناخ، الاقتصاد والعنصرية.



واعترف ان الولايات المتحدة تعيش حالة تراجع، مؤكدا ضرورة إعادة تأهيلها داخلياً وخارجياً، فماذا كانت الحصيلة؟الوباءوعدّ الرئيس بتحرير البلاد من الوبا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن ينهي عامه الرئاسي الأول بلا نجاحات - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن ينهي عامه الرئاسي الأول بلا نجاحات - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).