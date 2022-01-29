القبض على خلية ارهابية تجمع “الأتاوات” لداعش غربي نينوى

2022/01/29 | 12:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على خلية تَجمع الأتاوات لداعش الارهابي غربي نينوى.وقال الجهاز في بيان، إن “مفارزه في غرب محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القانونية من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على خلية مؤلفة من أربعة إرهابيين يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل عصابات داعش وعملياتهم الإرهابية”.[…]

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