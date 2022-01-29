كورونا تدخل الرعب الى روسيا بعد ارتفاع الإصابات اليومية

2022/01/29 | 12:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 113122 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 98040 إصابة أمس)، ما يمثل تاسع قفزة غير مسبوقة على التوالي في الحصيلة.ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (26488 حالة)، بينهما شهدت ثاني أكبر مدن […]

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