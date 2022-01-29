الأمن الوطني يلقي القبض على خلية تَجمع الأتاوات لداعش غربي نينوى

2022/01/29 | 12:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، تمكن مفارزه في غرب محافظة نينوى، بعد استحصال الموافقات القانونية من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على خلية مؤلفة من 4 إرهابيين يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل عصابات داعش وعملياتهم الإرهابية.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه جرى تدوين أقوالهم أصولياً …

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