المفوضية تعيد البطاقات المسحوبة يوم الاقتراع إلى أصحابها

2022/01/29 | 12:39 - المصدر: وكالة ناس

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مفوضية الانتخابات تعيد توزيع البطاقات البايومترية المسحوبة في التصويت الخاص

بتوجيه من مجلس المفوضين، ستقوم مفوضية الانتخابات بإعادة توزيع البطاقات المسحوبة في يوم الاقتراع من العسكريين والنازحين، منتصف الأسبوع المقبل، من خلال مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية والمنتشرة في عموم أرجاء العراق وكلٌّ بحسب الرقعة الجغرافية لسكن الناخب؛ وذلك بعد أن تمت عملية الجرد الإلكتروني لتلك البطاقات.



وتعمل المفوضية على التنسيق مع المؤسسات الأمنية لغرض حث منسوبيها على المراجعة والاستلام.

الناطق الاعلامي

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