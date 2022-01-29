إيلون ماسك يخسر 24 مليار دولار في يوم واحد

2022/01/29 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، نحو عشر ثروته في يوم واحد، وذلك بعد أن خسر 24.5 مليار دولار.وقالت مجلة فوربس إن خسارة مؤسس شركة “تسلا” هذا المبلغ الضخم جاء بعد تراجع سهم شركة “تسلا” بأكثر من 11% يوم الخميس الماضي.وأوضحت المجلة أن سهم “تسلا” انخفض بنسبة 11.55% إلى 829.1 دولار، وذلك […]

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