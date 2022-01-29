تحديد موعد سحبة قرعة كأس العالم 2022

2022/01/29 | 12:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم السبت، موعد إجراء القرعة لبطولة كأس العالم 2022، في العاصمة القطرية الدوحة.ذكرت وسائل اعلام تابعتها وكالة “ايرث نيوز”، ان الـ”فيفا” أعلن رسمياً أن قرعة كأس العالم 2022 في قطر، سيتم سحبها يوم الجمعة الأول من شهر نيسان المقبل.

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