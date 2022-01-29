ميسان: اتحاد الأدباء يحتفي بصدور ديوان جديد للشاعر عبد الحسين بريسم

2022/01/29 | 12:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني احتفى اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان بصدور ديوان شعري جديد للشاعر عبد الحسين بريسم.وشهد حفل التوقيع الذي جرى في قاعة ميشا بالاتحاد والذي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع) عرضاً سريعاً لمضامين الديوان من قبل الشاعر والقاص رحيم زاير الغانم، وأشار الى أن "الديوان الذي يحمل عنوان (جميلات الطابق الثاني) تناول العديد من القضايا المعاصرة التي تتعلق بالوطن والمرأة والقيم الاجتماعية التي يتميز بها المجتمع العراقي بصورة عامة والميساني بصورة خاصة"، مؤكداً أن "هذا الديوان يشكل إضافة نوعية الى الثقافة العراقية لما يحمله من معان وغزارة شعرية غنية بتجربتها الفريدة".كما شهد الحفل تكريماً للشاعر من قبل الاتحاد تثميناً لدوره الابداعي ومسيرته الشعرية التي تضمن مجموعة من الدواوين ومن بينها (قصائد مخططة ،وبائع المطر ،والاختزال الشعري ،وديوان البريسم ،وقرط النعاس ،وتاريخ الجنود المجهولين ،وعراقي يكتب سيرته ،وجميلات الطابق الثاني).

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