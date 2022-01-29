2022/01/29 | 12:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن زيادة التوتر السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بين موسكو وكييف.وتحدثت وكالة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، عن تصاعد التوتر السياسي بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأوكرانيا، وذلك بشأن موقف الأخيرة من “التهديد الروسي”.وأشارت المصادر إلى أن هناك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تتسبب بزيادة التوتر بين أميركا وأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تتسبب بزيادة التوتر بين أميركا وأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).