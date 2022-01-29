امطار وتساقط ثلوج في اجزاء متفرقة من البلاد خلال الايام الاربعة المقبلة

2022/01/29 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام الاربعة المقبلة .وقالت الهيئة في بيان :" ان طقس البلاد يوم غد السبت سيكون بين غائم جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى .و سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة وتساقط خفيف للثلوج فوق المرتفعات الجبلية ،وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية بين غائم جزئيا الى غائم".واضافت :" ان درجات الحرارة سترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وعن طقس يوم الأحد ، اشارت الانواء الجوية الى انه :" سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً في المنطقة الوسطى ، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائما جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً ،وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم ،ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وتابعت :" ان الطقس يوم الاثنين سيكون بين غائم جزئيا الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ومن المتوقع ان يكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى ، وفي المنطقة الشمالية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها ويتحسن تدريجياً مساء ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر بين خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً ويتحسن تدريجياً مساء، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية من البلاد،وستنخفض قليلاً في الأقسام الجنوبية من البلاد"./ انتهى

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