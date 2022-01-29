2022/01/29 | 12:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وجدت دراسة واسعة النطاق أن المراهقين الذين ينشأون في عوائل متدينة يحصلون في الغالب على نتائج امتحانات أفضل من أولئك الذين ينشأون في عوائل بعيدة عن التدين.والأطفال الذين يبلغون من العمر 14 عامًا والذين يقولون إن الإيمان مهم في حياتهم يميلون عادةً إلى النجاح في الثانوية العامة أكثر من الطلاب غير المؤمنين.وتشير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة : المراهقون الذين ينشأون في بيئة دينية يتفوقون في دراستهم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة : المراهقون الذين ينشأون في بيئة دينية يتفوقون في دراستهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).