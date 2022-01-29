صحيفة: إسرائيل استخدمت

2022/01/29 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحقيق ضخم لصحيفة "نيويورك تايمز" كيف أصبح برنامج "بيغاسوس" أداة بيد الدبلوماسية الإسرائيلية باعتباره أحد أقوى سلاح سيبراني في العالم.

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