2022/01/29 | 13:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعقد هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعا لتدقيق وتداول أسماء الشخصيات المرشحة لرئاسة الجمهورية.وقال مصدر برلماني لوكالة “ايرث نيوز”، إن “اجتماعاً يعقد حالياً في مبنى البرلمان العراقي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي، لمناقشة وتدقيق الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية”.وبين ان “الاجتماع يحضره، كل من وزير التعليم العالي، ووكيل وزارة […]

ظهرت المقالة اجتماع في البرلمان لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع في البرلمان لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع في البرلمان لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).