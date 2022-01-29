الأمن الوطني يقبض على ’عصابة اتاوات’ في نينوى

2022/01/29 | 13:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت القبض على "عصابة لجمع الاتاوات" في محافظة نينوى.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الثاني 2022)، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى بعد استحصال الموافقات القانونية تمكنت من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على خلية مؤلفة من أربعة إرهابيين يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل عصابات داعش وعملياتهم الإرهابية".

وأكدت الخلية "تدوين أقوالهم أصولياً بعدما اعترفوا بتهديد وترهيب العديد من المواطنين وأخذ الاموال منهم بالقوة واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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