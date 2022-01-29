2022/01/29 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن إعادة توزيع البطاقات البايومترية المسحوبة في التصويت الخاص.وذكرت المفوضية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بتوجيه من مجلس المفوضين، ستقوم مفوضية الانتخابات بإعادة توزيع البطاقات المسحوبة في يوم الاقتراع من العسكريين والنازحين، منتصف الأسبوع المقبل”.وأضاف انه “يتم ذلك من خلال مراكز التسجيل […]

ظهرت المقالة مفوضية الانتخابات تعيد توزيع البطاقات المسحوبة في التصويت الخاص أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تعيد توزيع البطاقات المسحوبة في التصويت الخاص) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تعيد توزيع البطاقات المسحوبة في التصويت الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).