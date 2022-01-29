تحديد الاثنين المقبل موعدا لاعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

2022/01/29 | 13:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، السبت، تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لاعلان اسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بعد إتمام تدقيقها.وذكر بيان لرئاسة البرلمان تلقته وكالة /المعلومة/، إن”الزاملي ترأس الاجتماع بحضور وزير التعليم العالي ورئيس هيئة النزاهة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة”.وأشار الزاملي بحسب البيان، […]

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