المطالبة بفتح طرق الرحلات السياحية والدينية عبر منفذ مندلي الحدودي في ديالى

2022/01/29 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالبت مديرية ناحية مندلي في محافظة ديالى بفتح طرق الرحلات السياحية والدينية عبر منفذها الحدودي لانعاش الوضع الاقتصادي للناحية .وقال مازن اكرم مدير الناحية / وكالة / لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان منفذ مندلي يعد من المعابر الستراتيجية للرحلات السياحية والدينية ، لارتباط الناحية بعدة محافظات قريبة .وان استثمار المعبر سيحقق مكاسب اقتصادية منها تنفيذ مشاريع خدمية ومنح الناحية جزءا من الايرادات المالية ".وشدد اكرم على اهمية فرض سلطة القانون في المنفذ والسيطرة على انسيابية القوافل التجارية والسياحية ، وهذا ما يعتبره اهالي مندلي جزءا من حقوقهم المسلوبة على مر العقود الماضية ./انتهى

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