الحكيم : يجب التحقيق الفوري بقصف المطار لمعرفة الاجندات الواقفة خلف منفذيه

2022/01/29 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استنكر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ، ودعا الى تكثيف الجهد الاستخباري لتأمين حياة المواطنين وحماية المرافق الحيوية .وقال الحكيم في تغريدة على / تويتر / :" ندين ونستنكر استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ، ويجب التحقيق الفوري في هذه الاعمال التي تستهدف البنى التحتية للبلد ومنشآته المدنية لمعرفة مرتكبيها والاجندات التي تقف خلفهم والتي تسعى لزعزعة امن واستقرار العراق ".وتابع:" كما نجدد مطالبتنا الجهات الامنية بتكثيف الجهد الاستخباري لتأمين حياة المواطنين وحماية المرافق الحيوية في البلاد "./ انتهى8

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