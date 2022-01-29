ذي قار تسجل اول حالة وفاة بسبب متحور “أوميكرون”

2022/01/29 | 13:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..سجلت دائرة صحة ذي قار، السبت، أول حالة وفاة جراء الإصابة بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”، عشرات الإصابات خلال 24 ساعة في المحافظة.وقال مصدر في دائرة صحة ذي قار، لـ/المعلومة/، ان “المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة جديدة لمصاب بمتحور فيروس كورونا أوميكرون، بعد دخول الموجة الرابعة للفيروس محافظة ذي قار”.وأضاف المصدر، […]

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