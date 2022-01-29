رصد متحور فرعي من “أوميكرون” أسرع انتشارا ولا يظهر في نتائج التحليل

2022/01/29 | 13:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رصد علماء ظهور مشتق جديد من المتحور “أوميكرون” في بعض الدول الأوروبية، من بينها الدنمارك، إلى جانب ظهوره في الولايات المتحدة الأمريكية.وذكر تقرير للمجلة العللمية “the-scientist” إن ما تم رصده مؤخرا هو نسخة جديدة من متحور أوميكرون أطلقوا عليه اسم “BA.2″، مشيرين إلى أنه ينتشر بسرعة أكبر ولا يظهر في تحليل PCR ما […]

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