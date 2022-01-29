نائب يقترح توزيع أموال فرق سعر الدولار على العراقيين

2022/01/29 | 13:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب مصطفى جبار سند، اليوم السبت، ان فرق تغيير سعر صرف الدولار وفر مبالغ طائلة لو تم توزيعها لكانت حصة المواطن الواحد 530 ألف دينار سنوياً.وقال سند في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، انه “لو أعدنا توزيع المبالغ المتوفرة من فرق سعر الدولار على المواطنين بصورة مباشرة وبدون استثناء، لكانت حصة […]

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