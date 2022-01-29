المنتخب الوطني يخوض تدريبات مغلقة في بيروت

2022/01/29 | 13:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يخوض المنتخب الوطني بكرة القدم، تدريبات مغلقة في العاصمة اللبنانية بيروت استعداداً لمواجهة ابنان في تصفيات المونديال.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الملاك التدريبي للمنتخبِ الوطنيّ، قرر أن تكون تدريبات المنتخبِ في لبنان مُغلقةً أمام وسائل الإعلامِ كافة”.واوضح ان “الوحدة التدريبيّة التي ستقامُ يوم الاثنين في ملعبِ صيدا […]

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