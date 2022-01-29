كاميرا ترصد لحظة هجوم مسلح على سيارة شرطة في وضح النهار في تكساس

2022/01/29 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، رصدت كاميرا مراقبة لحظة تعرض سيارة شرطة لإطلاق نار مفاجئ، حيث أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح وتم نقلهم إلى مستشفى ميموريال هيرمان في تكساس، وقالت قوات إنفاذ القانون في مكان الحادث إن الهجوم وقع بسلاح آلي.

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