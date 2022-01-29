مغاربة في جحيم

2022/01/29 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ مقتل أبو بكر البغدادي على يد القوات الأمريكية في خريف 2019، بدأت الأخبار تخف عن "تنظيم الدولة في العراق والشام" (داعش).بدا وكأن العالم بقيادة البنتاغون في طريقه المستقيم للقضاء على التهديد الإرهابي، ممثلا بتيارات العنف والتطرف الديني الإسلامية التي استهدفت مناطق مختلفة من العالم.

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