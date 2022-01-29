الاتحاد الوطني يكشف أسباب اصرار الديمقراطي على ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

2022/01/29 | 13:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، عن أسباب اصرار الحزب الديمقراطي على اختيار هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال عضو الاتحاد الوطني غياث السورجي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “اصرار الحزب الديمقراطي على اختيار هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية العراقية يعود لثلاثة اسباب”.وأضاف السورجي، أن “السبب الاول يكمن بان الحزب الديمقراطي يريد […]

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