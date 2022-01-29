نائب: استهداف مطار بغداد تقف خلفه اجندات خارجية هدفها خلط الأوراق

2022/01/29 | 13:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري , السبت , جهات تابعة لاجندات خارجية بالوقوف وراء استهداف مطار بغداد الدولي , رافضا الاتهامات المسبقة الموجهة لفصائل المقاومة بهذا الخصوص.وقال الشمري في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” استهداف المطار والطائرات المدنية رسالة من أصحاب الفتنة لاجل خلق […]

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